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Общество

Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

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Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

Москва, 17 декабря. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации руководителя Росгвардии Виктора Золотова к российскому блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд российской столицы установил срок до 9 января будущего года для ликвидации недостатков. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

По имеющимся данным, исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, передает ТАСС.

Напомним, 11 декабря представитель главы Росгвардии — Шота Горгадзе — подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному. Юрист уточнил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные блогером данные порочащими его и не соответствующими реальности.

Представляющий интересы Золотова адвокат отметил, что речь идет об информации о недвижимости и руководстве, которое «объедает своих сотрудников».

Глава ведомства просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. Если суд решит взыскать средства, то они будут направлены в один из детских домов, подчеркивал Горгадзе.

Автор: Андрей Крылов
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