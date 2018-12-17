«Ненависть надо заслужить»: Шаляпин ответил на выпад Соловьева

Москва, 17 декабря. Российский ведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на Прохора Шаляпина и его подругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире своего шоу «Полный контакт». Соловьев был удивлен тем, что «непонятное существо» является гостем программы Андрея Малахова вместо настоящих героев.

«Почему в нашей стране эти люди известны гораздо больше, чем настоящие герои России?», — приводит слова Соловьева KP.ru.

Ведущий возмущается, почему он должен знать о существовании этих людей и того, что «35-летнее чудовище из Волгограда» женится на гражданках разного возраста.

Певец ответил на критику Соловьева. По его словам, это очередное доказательство того, что он делает все правильно.

«Жалеть у нас любят в основном слабых и убогих, а ненависть еще надо заслужить», — заявил Шаляпин.

Певец добавил, что для него судья – это народ. При этом Шаляпин рассказал, что «бабушки любят» его и смотрят «Прогноз погоды» с ним. Исполнитель заявил, что он не виноват, что он такой «молодой и красивый», пишет «Дни.ру».