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Ямпольская ответила на стихи Шнура о президентском совете по культуре

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Ямпольская ответила на стихи Шнура о президентском совете по культуре

Москва, 17 декабря. Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение заседанию президентского Совета по культуре и искусству. Член президиума Совета и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ответила Шнурову, тоже в стихах.


Посмотрит ли ТВ, услышит радио — 

Сейчас же зарифмует, вуаля!

И окажись рожден не в Ленинграде он,

Так был бы Шнур у трона короля.


Он каждый день теряет с кем-то девственность,

Хотя на музе счастливо женат.

Силовики, Госдума иль общественность,

Поэт повсюду главный экспонат.


Конечно, Шнур — по возрасту серебряный,

Однако же не рвется и звучит.

След в вечности оставит (кратковременный)!

Пусть Лира нет, но лира не молчит!


Он не фанатик строгой иерархии,

В любой формат он встроиться готов.

Ведь, право, отказаться от монархии —

Не значит обходиться без шутов.

Ямпольская ответила на стихи Шнура о президентском совете по культуре

Ранее музыкант высказался в своем Instagram о заседании Совета при Президенте по культуре и искусству, где, среди прочего обсуждалась тема нецензурной брани в творчестве исполнителей рэпа:

Если б в комитете по культуре, Не сидели б просто так, не кисли, 
А сказали б всё как есть в натуре, 
Вдруг озвучили бы свои мысли. 
Без оглядки на цензуру, честно, 
Так и так мол обстоят делишки. 
Я б послушал правду с интересом, 
Но пока ребята это слишком. 
Нет задора в заседаниях, вы гляньте. 
Им на стол вместо воды бы водки, 
В истинном (как есть всё) варианте, 
Мы б тогда услышали все сводки.

Автор: Ольга Летягина
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