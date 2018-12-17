Ямпольская ответила на стихи Шнура о президентском совете по культуре
Москва, 17 декабря. Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение заседанию президентского Совета по культуре и искусству. Член президиума Совета и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ответила Шнурову, тоже в стихах.
Посмотрит ли ТВ, услышит радио —
Сейчас же зарифмует, вуаля!
И окажись рожден не в Ленинграде он,
Так был бы Шнур у трона короля.
Он каждый день теряет с кем-то девственность,
Хотя на музе счастливо женат.
Силовики, Госдума иль общественность,
Поэт повсюду главный экспонат.
Конечно, Шнур — по возрасту серебряный,
Однако же не рвется и звучит.
След в вечности оставит (кратковременный)!
Пусть Лира нет, но лира не молчит!
Он не фанатик строгой иерархии,
В любой формат он встроиться готов.
Ведь, право, отказаться от монархии —
Не значит обходиться без шутов.
Ранее музыкант высказался в своем Instagram о заседании Совета при Президенте по культуре и искусству, где, среди прочего обсуждалась тема нецензурной брани в творчестве исполнителей рэпа:
Если б в комитете по культуре, Не сидели б просто так, не кисли,
А сказали б всё как есть в натуре,
Вдруг озвучили бы свои мысли.
Без оглядки на цензуру, честно,
Так и так мол обстоят делишки.
Я б послушал правду с интересом,
Но пока ребята это слишком.
Нет задора в заседаниях, вы гляньте.
Им на стол вместо воды бы водки,
В истинном (как есть всё) варианте,
Мы б тогда услышали все сводки.