Ямпольская ответила на стихи Шнура о президентском совете по культуре

Москва, 17 декабря. Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение заседанию президентского Совета по культуре и искусству. Член президиума Совета и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ответила Шнурову, тоже в стихах.



Посмотрит ли ТВ, услышит радио —

Сейчас же зарифмует, вуаля!

И окажись рожден не в Ленинграде он,

Так был бы Шнур у трона короля.



Он каждый день теряет с кем-то девственность,

Хотя на музе счастливо женат.

Силовики, Госдума иль общественность,

Поэт повсюду главный экспонат.



Конечно, Шнур — по возрасту серебряный,

Однако же не рвется и звучит.

След в вечности оставит (кратковременный)!

Пусть Лира нет, но лира не молчит!



Он не фанатик строгой иерархии,

В любой формат он встроиться готов.

Ведь, право, отказаться от монархии —

Не значит обходиться без шутов.

Ранее музыкант высказался в своем Instagram о заседании Совета при Президенте по культуре и искусству, где, среди прочего обсуждалась тема нецензурной брани в творчестве исполнителей рэпа:

Если б в комитете по культуре, Не сидели б просто так, не кисли,

А сказали б всё как есть в натуре,

Вдруг озвучили бы свои мысли.

Без оглядки на цензуру, честно,

Так и так мол обстоят делишки.

Я б послушал правду с интересом,

Но пока ребята это слишком.

Нет задора в заседаниях, вы гляньте.

Им на стол вместо воды бы водки,

В истинном (как есть всё) варианте,

Мы б тогда услышали все сводки.