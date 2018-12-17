Сирия и курдский вопрос: зачем США хотят помешать военной операции Турции в САР

Соединенные Штаты хотят помешать проведению военной операции Турции на территории Сирийской Арабской Республики (САР) к востоку от Ефрата, но Анкара не позволит это сделать. С таким заявлением выступил глава МВД Турции Сулеймана Сойлу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкие войска в течение нескольких ближайших дней начнут военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат.

«США в свое время не поддержали инициативу Турции по проведению операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, а в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне они и вовсе выступали с угрозами в адрес Анкары. Теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат. Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас», — заявил Сойлу.

«В Вашингтоне полагали, что смогут нанести удар по Турции руками боевиков, которых готовили американцы. США попытались организовать международное давление на Турцию, но Анкара смогла преодолеть все препятствия», — добавил глава МВД Турции.

Загребать жар чужими руками

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что между державами — членами НАТО, США и Турцией, опять пробежала черная кошка. Подвел курдский вопрос. Не секрет, что американские военные, дипломаты и спецслужбы используют тех или иных курдских лидеров для решения собственных задач.

«Сразу оговорюсь, что речь идет о правых, буржуазных курдских лидерах, борющуюся против турецких властей Рабочую партию Курдистана (РПК) я выношу за скобки: курдские марксисты связей с властями США не имеют в силу их антиимпериалистической позиции. Понятно, что турецким правителям такого рода связи не по нраву. Понятно, что они будут использовать ситуацию для того, чтобы сокрушить курдские организации вне зависимости от того, помогают они РПК или, как на самом деле, борются с РПК как серьезным конкурентом слева», — пояснил Владимир Соловейчик.

В любом случае, заметил эксперт, турецкая армия, скорее всего, атакует позиции курдов за пределами Турции, а власти США тем самым потеряют лицо: они дали гарантии буржуазным курдским лидерам и, получается, на деле эти гарантии не могут исполнить. В этой ситуации американцы будут изо всех сил давить на турецкого президента Эрдогана, но вряд ли у них это получится.

«Для Эрдогана — это вопрос престижа, а он к такого рода материям относится крайне болезненно. Думаю, в курдском вопросе президент Турции на компромисс с США пойти не захочет. При любом исходе развития событий налицо двойные стандарты в политике США и стремление, говоря откровенно, «загребать жар чужими руками». Ни то, ни другое внешнюю политику США не красит», — заключил Владимир Соловейчик.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что ставшая уже практически неотвратимой реальностью операция Турции против курдских территорий на левом берегу Евфрата имеет сразу несколько сценариев конечной расстановки сил. В сложной ситуации с множеством вовлеченных в сирийский конфликт сил это ожидаемо.

«Главный вопрос для Турции — это курдский. Именно для его решения Анкарой планируется наступление против территорий, занятых представителями формирований, враждебных турецкому правительству и подозреваемых им в поддержке считающейся в стране террористической Рабочей партии Курдистана. Кроме того, формирования SDF находятся сейчас под внешним контролем Вашингтона, являясь прикрытием для широкого американского военного присутствия, являющегося незаконным», — рассказал Сергей Простаков.

По словам эксперта, именно с помощью курдских сил американцы установили свой контроль над сирийскими территориями восточнее Евфрата, едва не выполнив свою главную на данный момент задачу по изоляции Сирии от Ирана и Ирака. При этом никакого продвижения в деле самоопределения и достижения независимости курдов не происходит, несмотря на многочисленные обещания США, руководство которого обращало большое внимание курдскому вопросу.