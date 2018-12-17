«История перестала быть рабыней политики»: в Варшаве оценили значение фильма «Волынь»

Москва, 17 декабря. В министерстве иностранных дел Польши прокомментировали для Федерального агентства новостей фильм «Волынь», который рассказывает о наиболее трагическом эпизоде польско-украинских отношений.

Фильм «Волынь» режиссера Войцеха Смажовского ранее показали в Общественной палате РФ. Эта картина вызвала оживленную дискуссию во многих кругах в Польше и на Украине. В МИД Польши оценили значение этого фильма в современном мире.

«Фильм затрагивает болезненные страницы польско-украинских отношений. В нем показан один из наиболее трагических эпизодов в истории этих отношений — резня более 100 тысяч поляков на Волыни и в Восточной Галиции в период Второй мировой войны», — отмечают в польском МИД.

При этом власти Польши уточняют, что хотя картина и основана на подлинных воспоминаниях свидетелей и семейном опыте режиссера, она все же представляет собой авторский и художественным образ событий.

«Да, фильм консультировали историки, но это не документ, и невозможно его считать исходным материалом для показа истории Польши за рубежом», — подчеркивают польские дипломаты.

Таким образом, сам по себе показ фильма «Волынь» не затрагивает польско-российских отношений. Картина является художественным повествованием о фрагментах трагических событий на польско-украинском пограничье 1943-1944 годов.

Однако важно то, что об этих событиях многие годы нельзя было вспоминать по политическим причинам, указывают в польском внешнеполитическом ведомстве.

«В настоящее время, когда история перестала быть рабыней политики, об этих фактах можно не только открыто говорить — о них пишут, снимают кинофильмы. Такие произведения имеют широкую аудиторию, вызывая иногда широкое обсуждение указанных в них проблем», — резюмирует польский МИД.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной Рады Украины, украинский националист Тарас Черновол заявил, что в связи с показом фильма в ОП РФ Польше следует быть начеку. Черновол опасается, что фильм может подогреть антиукраинские настроения и будет «внедрять неправильные идеологические схемы».