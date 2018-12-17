«Мало не покажется»: Лавров рассказал об ответе Киеву в случае провокации на границе с Крымом

Москва, 17 декабря. Москва ответит Киеву в случае совершения Украиной провокации на границе с Крымом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские власти планируют ее совершить в последнюю декаду декабря.

Глава МИД РФ сообщил, что президент Украины Петр Порошенко планирует совершить вооруженную провокацию на границе с Крымом в последнюю декаду декабря.

Москва не допустит, чтобы глава украинского государства пытался каким-то образом отстаивать свои, как он считает, интересы и нарушать права крымчан.

«Ответ — мало не покажется. Это наша страна, это наша граница», — сказал Лавров в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова и Севастополя демократическим путем высказались за воссоединение с Россией. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает «своей» территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «окончательно закрыт».

В конце ноября Киев устроил провокацию в Керченском проливе — три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России. Москва на законных основаниях потребовала от Киева прекратить опасные маневры. Однако украинская сторона игнорировала требования. В ответ корабли-нарушители были задержаны, экипажи были арестованы. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы.