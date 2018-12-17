Москва, 17 декабря. США вводят санкции не только против России, но также и против других своих союзников, чем подрывают доверие к доллару в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции KP.ru.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, санкции на долларовые расчеты в ближайшей перспективе принесут американским компаниям прибыль, однако в долгосрочной перспективе доверие к доллару подрывается.

Кроме того, добавил Лавров, это сказывается на коренных долгосрочных интересах Вашингтона, потому что все больше стран задумываются о том, как избавиться от доллара.

Также в ходе интервью глава МИД РФ пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной. Лавров заявил, что народ не должен страдать от действий Киева.