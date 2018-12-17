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«Это чистые рейдерские захваты»: Лавров оценил односторонние санкции США

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«Это чистые рейдерские захваты»: Лавров оценил односторонние санкции США

Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил односторонние санкции США с рейдерскими захватами.

Российский министр обратил внимание, что США вводят односторонние санкции не только против России и Китая, но и против союзников Вашингтона, которые вопреки американскому запрету продолжают торговать с Ираном.

«А во Франции и Германии нет таких законов, которые запрещают странам торговать, — констатировал глава внешнеполитического ведомства России, — но когда их компании занимаются абсолютно легальным с точки зрения своего законодательства и с точки зрения международного права бизнесом, с них лупят несколько миллиардов в итоге, в качестве сделки, чтобы они могли работать и в США».

«Это чистые рейдерские захваты»: Лавров оценил односторонние санкции США

«Это чистые рейдерские захваты такие, знаете», — приводит слова Лаврова KP.Ru.

Ранее Лавров прокомментировал угрозы США выйти из ДРСМД.

Автор: Катерина Иванова
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