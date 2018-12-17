Дамаск, 17 августа. Центральный коммерческий рынок открылся в сирийском городе Хасака. На мероприятии присутствовали официальные лица, а также общественные и культурные деятели, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент на территории нового коммерческого рынка работает 115 магазинов, которые были построены в сотрудничестве с городским советом Хасаки и частным инвестором. Новый рынок полностью соответствует потребностям сирийским граждан: торговцы предлагают различные ремесла, продукты питания.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Открытие нового рынка стало одним из этапов программы по реконструкции, начатой президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, что часть сирийской провинции Хасака находится под оккупацией так называемых Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдских отрядов. Однако главные стратегические точки остаются под руководством сирийской правительственной армии.

Жители части Хасаки, находящейся под контролем курдов, неадекватно заявляли о том, что не жалуют новых руководителей. Люди выходили на массовые демонстрации, в ходе которых жгли покрышки и выкрикивали антикурдские лозунги.

Большая часть негодований простых жителей Сирии связано с тем, что курдские руководители активно навязывают свою политику, культуру и язык арабам. Они не позволяют детям учиться по программе, одобренной сирийским правительством. Они также мешают сирийским учителям преподавать, согласно государственной программе, принуждая их следовать собственным планам.

Кроме того, курды принуждают молодых людей служить в рядах Демократических сил Сирии, они даже отправляют их на поле боя. В случае отказа молодежь, как правило, отправляют в тюрьму, а с их родных начинают требовать деньги.