Источник рассказал о будущем Фернандеша в «Локомотиве»

Москва, 17 декабря. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш не ведет переговоры с турецким «Истамбулом». По словам источника, информация о возможном трансфере португальского полузащитника зимой на данный момент не соответствует действительности.

При этом отмечается, что к 32-летнему футболисту есть устойчивый интерес со стороны ряда клубов. Сообщается также, что «Локомотив» больше не делал предложений игроку о продлении контракта. Последние предметные переговоры о возможном продлении соглашения были в апреле этого года, когда игроку была предложена пролонгация отношений на год с понижением зарплаты на 40%.

В настоящий момент высока вероятность, что Фернандеш будет играть за «железнодорожников» до конца сезона, после чего присоединится к другому клубу на правах свободного агента.

Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года. 32-летний футболист в прошлом сезоне принял участие в 41 матче, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. За «Локомотив» полузащитник выступает с лета 2014 года. Московский клуб подписал его на правах свободного агента.

Зарплата Фернандеша составляет порядка 4 миллионов евро в год. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах, забил 3 гола и отдал 4 голевых паса во всех турнирах.