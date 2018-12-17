Керчь, 17 декабря. Поток туристов в Керчь увеличился в три раза после открытия Крымского моста в мае текущего года. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Бороздин.

«В 2017 году к нам приехали 380 тысяч туристов. По итогам этого года мы ожидаем около одного миллиона», — заявил Бороздин в комментарии ТАСС.

Бороздин отметил, что с открытием Крымского моста город получил новую жизнь. В этом году в гостиницах и базах отдыха остановились 47,5 тысяч человек, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Глава горадминистрации отметил, что пока что город справляется с потоком туристов. В следующем году число объектов размещения будет увеличено за счет строительства.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста, который соединил Крым с другими регионами РФ, открыли в мае текущего года с участием президента России Владимира Путина. С начала запуска автомобильного сообщения по мосту проехали 3,3 млн автомобилей. Железнодорожное сообщение планируется запустить в 2019 году.