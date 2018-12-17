США видят в России конкурента — Лавров
Москва, 17 декабря. Кто бы ни был в США президентом, Вашингтон видит в Москве конкурента, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Глава дипломатического ведомства отметил, что русофобия связана с внутриполитической борьбой в США. По его мнению, русофобская кампания Вашингтона «так ничего и не принесла».
«Конечно же, кто бы ни выступал за добрые отношения с Россией, (США) видят в нас конкурента, так же как и в КНР», — заявил российский дипломат.
Лавров подчеркнул, что Москва будет готова вести диалог даже в тех условиях, которые создают США.
«Мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие угрозы и проблемы», — подчеркнул министр.