Сирия: более 800 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании за сутки

Москва, 17 декабря. Более 800 беженцев вернулись на территорию Сирии из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

По имеющимся данным, за минувший день в САР из других стран возвратились 828 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 213 человек, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 615 человек.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри республики на протяжении 24 часов вернулись 197 мирных граждан.

По информации Центра приема беженцев, сирийские саперы ВС САР за сутки разминировали 9,9 гектара территории. Также военные ликвидировали 41 взрывоопасный предмет, в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ).