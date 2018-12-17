Лавров: Спецслужбы России и США поддерживают профессиональный диалог

Москва, 17 декабря. Российская сторона всегда готова к диалогу с США в тех областях, где интересы двух держав совпадают и в том случае, если Вашингтон будет говорить на равных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Российский министр отметил, что спецслужбы России и США поддерживают и на сегодняшний день профессиональный диалог.

Глава российского МИД указал на то, что российская сторона никогда не отказывалась от профессионального разговора с американскими властями в тех областях, в которых российские «партнеры готовы равноправно, честно рассматривать имеющиеся общие угрозы и проблемы», пишет KP.ru.

При этом он уточнил, что сегодня «осуществляются контакты между спецслужбами двух стран».