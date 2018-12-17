Диагностика рака за 72 часа: в «Сколково» рассказали, когда инновационный метод войдет в систему ОМС

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в находящейся в технопарке «Сколково» единственной в России патоморфологической лаборатории, работающей в цифровом формате, и узнал, что в настоящее время в системе диагностики онкозаболеваний начинается небольшая революция — и уже совсем скоро она будет происходить и в системе ОМС.

Каждый день в лабораторию поступает около сотни фрагментов различных опухолей, помещенных в баночки с формалином. Фрагменты вырезанной ткани в мутном растворе черного цвета через несколько часов оказываются нанесены на тонкие стекла и попадают в специальный сканер, который превращает их в подробные цифровые изображения — каждое объемом в 23 Гб. Клетки биоматериала на изображениях представлены в 40-кратном увеличении. Этот, казалось бы, простой процесс оцифровки фрагментов опухолей в России начали применять впервые в этой лаборатории меньше года назад.

Почти во всех остальных лабораториях — не только в России, но и в мире, — патоморфологи рассматривают биоматериал по старинке, под микроскопом. При этом патоморфологическое исследование сегодня остается единственным методом для окончательной постановки диагноза для онкологических заболеваний.

«Этот вид диагностики появился в арсенале врачей порядка 130 лет назад и, к сожалению, за все это время метод кардинальным образом не изменился. Доктору принесли стекла, он смотрит на них в микроскоп и определяет, чем болеет пациент. Доктор может быть уставшим или бодрым, квалифицированным или нет, думать о свидании или о том, что такового не предвидится, — и он каждый день десяткам пациентов ставит диагноз. Конечно, этот метод субъективен — а там, где есть субъективность, есть вероятность ошибки», — рассказал в интервью ФАН Алексей Ремез, генеральный директор медицинской лаборатории UNIM в Сколково.

Руководитель лаборатории привел шокирующие результаты исследования, проведенного специалистами из Скандинавии, которые в нескольких центрах запросили ретроспективные данные пациентов — то есть данные пациентов, которым уже был поставлен диагноз с помощью стекол и микроскопа, оцифровали данные и рассмотрели их с помощью целого консилиума врачей. Расхождение составило 27% — то есть из 1000 пациентов 270 (!) человек получили неверный диагноз.

В их числе оказались и пациенты, которых успокоили, приняв опухоль за доброкачественную и не назначив необходимого лечения, а также случаи, когда одна разновидность рака была квалифицирована как другая и назначенный метод терапии оказался неэффективным, и вопиющие случаи, когда диагноз «рак» и направление на операцию или химиотерапию получили пациенты, не имеющие злокачественных опухолей.

«Мы сталкиваемся с самыми разными случаями ошибок: например, пациенту — мальчику десяти лет — поставили диагноз «рак яичка», провели ему 10 курсов химиотерапии, сделали ребенка инвалидом, — скорее всего, он умрет раньше положенного срока. Оказалось, что у мальчика не было рака», — рассказал резидент «Сколково».

Ремез открыл патоморфологическую лабораторию на базе технопарка «Сколково» чуть меньше года назад. Молодой человек раньше служил в МЧС. При этом по образованию он инженер, и именно это, по его словам, помогло совершить маленькую революцию в одном из направлений онкодиагностики — здесь сделали ставку на технологии. В лаборатории разработали специальные информационные системы для отслеживания биологического материала на всех этапах лабораторных исследований и для анализа состава опухоли с последующей постановкой диагноза.

Все фрагменты новообразований здесь превращают в цифровые изображения, которые в режиме онлайн-чата исследует международный консилиум специалистов. Для оффлайн-исследований со старым добрым микроскопом обеспечить такую возможность оперативно и для каждого случая просто невозможно.

Диагноз здесь ставят в течение 72 часов с момента поступления материала. В обычных патоморфологических лабораториях на проведение исследования может уходить около двух недель — или даже месяцы. При этом некоторые агрессивные формы рака способны проходить путь от нулевой до четвертой, запущенной, стадии всего за три месяца, а потому оперативная и правильная постановка диагноза нередко становится залогом успешного излечения.

«Винить лечащего врача в том, что он лечит «не от того» нельзя, врач действует по протоколу: «Вот такой вид рака молочной железы должен лечиться такими-то методами, в такой-то последовательности, — а о том, что это именно такой вид рака, я прочитал в заключении патоморфологической экспертизы». Бывают такие случаи — например, родственники избили заведующую патоморфологической лабораторией одного из региональных онкодиспансеров за то, что их близкому человеку отрезали обе молочных железы просто так. Здесь есть объективные причины — человеческий фактор, нехватка хороших специалистов-патоморфологов, низкий уровень технологий. И вот мы считаем, что проблему с низким уровнем технологий можно решить», — заявил Алексей Ремез в беседе с ФАН.

Лабораторий, подобных стартапу Алексея, в мире всего две — в Нидерландах и в США. В России это первая патоморфологическая лаборатория такого уровня. Только когда несколько докторов рассмотрят сделанные снимки и придут к единому мнению, лаборатория выдаст заключение.

Такое внимание к этапу патоморфологической диагностики здесь считают оправданным — уже сегодня лечебные учреждения обладают широким арсеналом методов воздействия на раковые клетки — но их эффективность зависит от правильного определения одной из тысяч разновидностей опухолей и подходящей для конкретного случая терапии. Так, например, по словам Алексея Ремеза, выживаемость при папиллярном раке щитовидной железы — если он обнаружен не в запущенной форме — составляет 99,6%.

«Конечно, у нас есть планы расширения — создания подобных самостоятельных лабораторий в сотрудничестве с региональными министерствами здравоохранения, частными партнерами. Есть планы по предоставлению своей технологии в существующие лаборатории — как государственные, так и частные. В конце следующего года у нас есть шанс стать самой крупной гистологической лабораторией в стране — работающей при этом в цифровом виде», — рассказал глава лаборатории UNIM.

Впрочем, самое главное изменение, которое сможет сделать высокотехнологичные методы онкодиагностики доступнее для российских пациентов, здесь ожидают уже в будущем году: с января 2019 года лаборатория начинает работать в системе ОМС. Это значит, что любой пациент с полисом бесплатного медицинского обслуживания имеет право на направление материалов по его случаю для исследования в «Сколково».