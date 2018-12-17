Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ВСУ обстреляли территорию Донбасса 24 раза за сутки — ДНР

59
0 Оставить комментарий

ВСУ обстреляли территорию Донбасса 24 раза за сутки — ДНР

Донецк, 17 декабря. Украинские силовики 24 раза обстреляли территории Донбасса за минувшие сутки, сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).  

В минувшее воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что Киев за сутки 17 раз нарушил режим тишины.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 24 раза», — сказал представитель ДНР.

По информации республики, бойцы ВСУ при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военные операции. Урегулировать конфликт пытаются, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами продолжаются.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.