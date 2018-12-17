Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал угрозы США разрушить ДРСМД.

Лавров напомнил, что ранее Вашингтон разрушил договор о противоракетной обороне.

«Мы вынуждены были принять меры, которые бы не позволили этому событию — крайне негативному — подорвать стратегическую стабильность, — отметил российский министр. — Теперь на очереди ДРСМД, который США считают устаревшим».

Он отметил, что Вашингтон обвиняет Россию в якобы нарушении договора, при этом прозрачно намекая, что на самом деле США хотят аналогичных ограничений для КНДР, КНР и ИРИ.

«Мы категорически против такой инициативы. Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить. Он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности, — приводит слова Лаврова KP.Ru. — И, как вы знаете, мы вот буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию в Генассамблее, которая бы высказалась в поддержку сохранения этого договора».

Он также отметил, что Россия указала США на факты их нарушения ДРСМД, подкрепив конкретными примерами. Кроме того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил американскому коллеге встретится и начать профессиональный разговор по этому вопросу, однако США проигнорировали эту инициативу.