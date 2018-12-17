Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной. Глава МИД РФ добавил, что Россия не планирует прекращать отношения с Украиной из-за действий Киева. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Отношения прекращать с Украиной не нужно, несмотря на действия Киева. Народ здесь ни при чем», — сказал Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что если Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики, то потеряет остальную Украину.

Глава МИД РФ отметил, чтобы сохранить Украину «нейтральной» нужно сделать так, чтобы всем гражданам страны было комфортно.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что проблемы Украины «гораздо шире и глубже, чем просто ДНР и ДНР». По словам Лаврова, киевский режим имеет все черты неонацистского. С режимом воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе.