Сирия новости 17 декабря 12.30: в Ракке взорвался автомобиль SDF, перестрелки между САА и боевиками в Алеппо

Сирия, 17 декабря. В Ракке взорвался автомобиль SDF, перестрелки между САА и боевиками продолжаются в Алеппо, в иракской провинции Найнава ликвидировано четыре террориста ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

Курды: хоронят убитых в Дейр-эз-Зоре боевиков в Ракке.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Рашидин к западу от административного центра провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Также Twitter-канал (@NorsForStudies) сообщает, что правительственные войска САР ведут обстрел позиций джихадистов в районе Аль-Мансура.

Кроме того, столкновения между САА и боевиками отмечаются недалеко от поселения Халса в южной части региона.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты открыли огонь по позициям правительственных войск САР к югу от административного центра провинции Идлиб, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NabilOthman16). В качестве ответных мер, Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов джихадистов в районе города Серакиб.

Ранее столкновения между войсками Башара Асада и боевиками «Тахрир аш-Шам» были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Джарджаназ, Аль-Фарджа и Мараанд.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка взорвался автомобиль курдских военизированных отрядов, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@RisboLensky). Данных о пострадавших нет.

На западной окраине города неизвестные застрелили мирного жителя, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Twitter-канал (@AlhadafMedia) пишет, что на востоке региона состоялись похороны трех боевиков Демократических сил Сирии (SDF), убитых в столкновениях с ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

Ирак

В провинции Найнава продолжается операция правительственных сил Ирака против банд «Исламского государства»1, которые продолжают скрываться на территории региона. Информационное агентство Iraqi News пишет, что удары по тоннелю ИГ в горном районе Атшан нанесли ВВС Ирака. В результате боевого вылета иракская авиация уничтожила четырех радикальных исламистов.

В Басре произошла детонация СВУ, передает Iraqi News. По сведениям информагентства, при взрыве погибло двое детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)