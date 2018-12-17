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Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 13

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Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 13

Махачкала, 17 декабря. Жертвой ДТП с участием пассажирской «Газели» в Дагестане стал один человек, число пострадавших увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 13

В момент аварии на автодороге «Гурбуки — Курма» на 13 километре в Карабудахкентском районе Дагестана в микроавтобусе находились 14 человек вместе с водителем. На месте аварии погибла 29-летняя пассажирка, остальные 13 человек были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Один человек находится в коме.

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 13

Автомобиль занесло на обледенелой трассе, от чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В пресс-службе Минздрава по региону сообщили, что в район аварии выехали нейрохирург и травматолог. После консилиума рассмотрят вопрос об эвакуации пострадавших на лечение в Махачкалу. Ранее ФАН опубликовало список пострадавших в ДТП.

Автор: Софья Куликова
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