«Жить и бороться». Ник Перумов представил новую книгу. ФАН-ТВ

Писатель-фантаст Ник Перумов на Новогоднем Книжном салоне презентовал свою книгу «Небо Валинора. Книга первая. Адамант Хенны». Автор рассказал об истории создания, обновленной версии романа «Адамант Хенны», а также новых сюжетных линиях.

Первую Книгу трилогии читателям Ник Перумов представил еще 25 лет назад. Как признается сам автор, тогда удалось реализовать не все задумки, слишком уж торопили издатели. И только сейчас смог написать книгу, о которой давно мечтал. Убрал все лишнее и добавил новые сюжетные линии. Успел как раз к юбилею выхода первого издания.

«Я представляю книгу «Адамант Хенны», которая вроде бы как хорошо известна моему читателю. 25 лет назад вышло «Кольцо тьмы» первая книга, потом появилось дополнение «Адамант Хенны» такая третья. Но она тогда была написана мною не так, как нужно было. Торопился, и было давление издателей», – рассказывает автор.

Писатель отмечает, что у фантастики есть особая способность вселять в людей веру в лучшее. Именно благодаря этому у нее столько поклонников.

«Большая литература говорит о том, как все плохо вокруг и ужасно, а фантастика говорит о том, что несмотря ни на что, мы все равно выберемся, пробьемся. Когда читаю своих друзей фантастов Сергея Лукьяненко, Алексея Пехова, и других, мне хочется жить и бороться», – подчеркивает Перумов.

Посетитель Новогоднего Книжного салона Александр Смирнов не так давно начал читать фантастику в частности Ника Перумова, говорит, влюбился в специфичный жанр с первой книги.

«Фантастика позволяет нам забыться, выйти из нашего мира, погрузиться в то, чего никогда не будет. Думаю, в наши дни это очень важно», – отмечает Александр Смирнов.

В следующем году выйдет книга, которая завершит трилогию под общим названием «Небо Валинора». Ник Перумов говорит, что обещал читателям ее уже много лет.