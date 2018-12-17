Доллар и евро подешевели в начале торгов

Москва, 17 декабря. Курсы доллара и евро упали в начале торгов в понедельник, 17 декабря, свидетельствуют данные биржи.

По данным биржи, в начале торгов курс доллара упал на 16 копеек. Стоимость американской валюты составила 66,76 рубля. Курс евро также снизился, однако менее значительно — стоимость европейской валюты составила 75,41 рубля (дешевле на 6 копеек).

Ранее на вечерних торгах Московской биржи в прошедшую пятницу доллар и евро повысились в стоимости по отношению к рублю. Как пишет «Свободная пресса», вечером 14 декабря доллар составлял 66,71 рубля, а евро — 70,61 рубля.