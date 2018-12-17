Почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок: взгляд изнутри

Европейский союз до сих пор не видит ни единой возможности для интеграции Украины в свой внутренний рынок.

Об этом в публикации для издания «Зеркало недели» написал советник украинского министра иностранных дел Тарас Качка.

«Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», — заявил Качка.

Дипломат заметил, что проблема наглядно видна на примере Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). В Киеве постоянно утверждают, что новое законодательство соответствует законам ЕС в сфере технического регулирования. Но, по словам советника, Евросоюз всячески откладывает заключение соглашения в этой сфере.

«То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины в экономику ЕС, вновь откладывается», — добавил он.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что «у Киева нет никаких шансов для всесторонней интеграции с европейской экономикой».

«Для Украины это соглашение — прокрустово ложе: где-то обрезали, где-то растянули. Европа переформатировала Киев под свои нужды, Украина заведомо не могла принимать участия в разделении труда с Евросоюзом, сохраняя свой потенциал. В стране было свое производство: корабли, самолеты и промышленная техника, но это не нужно европейским государствам. Думать о членстве в ЕС тоже не приходится. Зачем в состав организации принимать страну, которая и так делает все, что угодно европейцам, не думая о своих гражданах», — разъяснил эксперт.

По мнению политолога, украинские власти предоставили максимально комфортные условия для Брюсселя, так как «экономические границы Украины открыты, к финансовым рынкам и рабочей силе так же свободен доступ».

«От Украины взяли все, что возможно, не неся никакой ответственности: Киев не может требовать от Евросоюза каких-либо программ поддержки, как другие страны. Европе это не надо. Украина не может адекватно сотрудничать с ЕС, как было, например, в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Но украинские власти сами пытаются сжечь все мосты и отказаться от диалога с РФ, а с Европой Киеву ничего не светит», — резюмировал он.

Напомним, в июне 2014 года Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.