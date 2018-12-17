Москва, 17 декабря. «Райффайзенбанк» не собирается уходить с Украины, невзирая на сложные условия ведения предпринимательской деятельности. Об этом журналистам заявил в понедельник глава Raiffeisen Bank International (RBI) Иоханн Штробль.

«Нет, мы остаемся там Мы имеем хороший банк, даже в сложных условиях. Поэтому мы останемся на Украине тоже», — заявил он.

При этом руководитель кредитно-финансового учреждения выразил надежду на то, что Москва и Киев «найдут общий язык», передает ТАСС.

Штробль обратил внимание на то, что российская «дочка» организации на сегодняшний день является одной из лучших в группе.

«Я могу сказать, что банк в России один из наших лучших банков. Он крайне успешный с финансовой точки зрения, менеджмент очень профессиональный», — подчеркнул он, добавив, что группа собирается расширить присутствие на территории РФ.

Напомним, данная финансово-кредитная организация находится на 12-м месте по размеру активов в банковской системе РФ.