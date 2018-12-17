Дамаск, 17 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили два склада с большим количеством наркотиков и оружия в ходе прочесывания освобожденной от террористических группировок провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Склад с боеприпасами, среди которых были ракеты израильского производства, обнаружили к западу от города Нава.

По словам полевого источника, во время осмотра населенного пункта инженерные подразделения сирийской правительственной армии наткнулись на заброшенный склад, в котором были спрятаны пусковые установки для ракет, пулеметы, взрывные материалы для СВУ, мины-ловушки, РПГ, противотанковые мины, снайперские винтовки, минометы, снаряды, тепловизоры.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие или наркотики, принадлежащие незаконным вооруженным группировкам. Такое происходило неоднократно. Совсем недавно ФАН сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили оружие и боеприпасы джихадистов при прочесывании деревни Насиб в провинции Даръа.

Как стало известно, во время очередного прочесывания региона бойцы САА наткнулись на подземный склад с оружием террористическим группировок, среди которого были ракеты TOW американского производства. Тайник был спрятан в окрестностях сирийского города Насиб, неподалеку от сирийско-иорданской границы.

Среди обнаруженного армией Дамаска оружия были пулеметы среднего калибра 14,5 мм, минометы, танковые снаряды, ракетные пусковые установки, самодельные взрывные устройства и защитные маски.

Напомним, что провинция Даръа была освобождена летом 2018 года в ходе масштабной военной операции при участии сирийской армии и российской авиации.