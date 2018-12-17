Тело одного погибшего обнаружили под завалами в Дзержинском

Москва, 17 декабря. Жертвой обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинский в Московской области стал один человек. Его тело обнаружили под завалами.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, под завалами могут еще находиться люди. Сейчас известно о семи пострадавших, но их может быть больше – многие отправились в больницу самостоятельно.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, они разбирают завалы и извлекают людей. Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России организовал проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственная группа.

Напомним, в понедельник в городе Дзержинский на территории завода железобетонных изделий ООО «Техногрупп» произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным рабочие предприятия.