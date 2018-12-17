Борисов рассказал о применении систем «Искандер» и «Смерч» в Сирии

Москва, 17 декабря. Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» продемонстрировали высокую эффективность в ходе операций в Сирии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск «Искандер-М», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», — завил Борисов по итогам поездки в республику.

По его словам, российское оружие подтвердило в ходе боев в Сирии свои высокие характеристики и преимущества. Речь идет о простоте в эксплуатации и надежности в применении этого оружия.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре прошлого года стало известно о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1, которая действовала в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.