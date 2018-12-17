Иностранцам станет легче получить в России вид на жительство

Москва, 17 декабря. В России жителям ближнего зарубежья станет значительно проще получить вид на жительство и гражданство, а также оформить разрешение на временное проживание. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В России готовят поправки в федеральные законы «О правовом положении иностранных граждан» и «О гражданстве». По его словам, законопроект разработал кабмин, и он уже прошел «нулевое» чтение. В ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную думу.

Депутат заявил в интервью «Парламентской газете», что изменения в законодательстве снимут массу барьеров, которые стоят перед желающими, по словам президента РФ Владимира Путина, «связать свою жизнь и жизнь своих детей с Россией», а также перед квалифицированными специалистами, которые хотят легально работать в стране.

По словам парламентария, эта работа — часть «дорожной карты» по вопросу обеспечения конституционных прав иностранцев.