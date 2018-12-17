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Сирия: в Минобороны РФ рассказали о проектировании судостроительного завода в Тартусе

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Сирия: МО РФ сообщило о проекте судостроительного завода в Тартусе

Москва, 17 декабря. В сирийском порту Тартус планируется построить судостроительный завод, об этом сообщил замминистра обороны Тимур Иванов.

По словам Иванова, МО РФ совместно с Минпромторгом разрабатывают проект по строительству судостроительной мастерской или судостроительного завода в Тартусе для ремонта судов различного класса.

«Ведется проектирование, на место выехала рекогносцировочная группа», — заявил Иванов в комментарии «Коммерсанту».

Напомним, в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российского флота. Тартус используется для постоянного оперативного соединения флота в Средиземном море.

Ранее стало известно, что члены Совфеда РФ посетят российские базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии и поздравят военнослужащих РФ с наступающим Новым годом.

Автор: Софья Куликова
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