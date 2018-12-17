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Сирия: в МО РФ сообщили о подготовке к возведению судостроительного завода в Тартусе

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Сирия: в МО РФ сообщили о подготовке к возведению судостроительного завода в Тартусе

Дамаск, 17 декабря. Подготовка к строительству судостроительного предприятия стартовала на базе «Тартус» в Сирии. Об этом заявил в понедельник заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов.

«У нас есть совместный проект по строительству судостроительной мастерской или судостроительного завода совместно с Минпромторгом непосредственно в Тартусе для возможности проведения ремонтов судов», — рассказал он в интервью «Коммерсанту».

Иванов отметил, что на сегодняшний день на месте будущего предприятия идет работа по проектированию, туда выехала рекогносцировочная группа.

Он обратил внимание на то, что в планах военного ведомства формирование необходимой наземной инфраструктуры со станочным парком, пишет издание.

Кроме того, по его словам, на авиабазе «Хмеймим» в Сирии в настоящее время также ведется строительство.

В Тартусе расположена единственная российская база за пределами Российской Федерации.

Автор: Андрей Крылов
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