Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В подмосковном Дзержинском произошел обвал здания, есть пострадавшие

38
0 Оставить комментарий

В подмосковном Дзержинском произошел обвал здания, есть пострадавшие

Москва, 17 декабря. Здание частично обрушилось в подмосковном Дзержинском. Под завалами могут находиться люди, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Происшествие случилось по адресу улица Академика Жукова, 2.

По данным источника, под завалами могут находиться четыре взрослых. Сообщается, что три жителя пострадали, сотрудники скорой помощи обследуют их.

«Вышли сами, без посторонней помощи», — отметил источник.

Что стало причиной обвала здания, пока не установлено. В настоящее время перед службами стоит задача найти и вытащить всех людей, которые оказались под завалами.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.