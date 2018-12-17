В подмосковном Дзержинском произошел обвал здания, есть пострадавшие

Москва, 17 декабря. Здание частично обрушилось в подмосковном Дзержинском. Под завалами могут находиться люди, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Происшествие случилось по адресу улица Академика Жукова, 2.

По данным источника, под завалами могут находиться четыре взрослых. Сообщается, что три жителя пострадали, сотрудники скорой помощи обследуют их.

«Вышли сами, без посторонней помощи», — отметил источник.

Что стало причиной обвала здания, пока не установлено. В настоящее время перед службами стоит задача найти и вытащить всех людей, которые оказались под завалами.