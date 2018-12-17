Опубликован список пострадавших в ДТП в Дагестане

Махачкала, 17 декабря. Опубликован список пострадавших в страшном ДТП с пассажирской «Газелью» в Карабудахкентском районе Дагестана. Список есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

В аварии погиб один человек. Состояние остальных 13 оценивается как тяжелое. Все пострадавшие доставлены в больницу.

1. Ахмедова Клара, 1973 год рождения, хирургическое отделение

2. Гасанов Марьям, 1967 год рождения, хирургическое отделение

3. Рамазанова Гульджаган, 1964 год рождения, хирургическое отделение

4. Гусейнова Басират. нет даты, хирургическое отделение

5. Галилова Луиза, 1987 год рождения, хирургическое отделение

6. Исаева Муслимат, 1995 год рождения, хирургическое отделение

7. Кубиева Самира. 1982 год рождения, хирургическое отделение

8. Шихдмиров Ахмед, 1954 год рождения, хирургическое отделение

9. Мугутдинов Курбанали, 1972 год рождения, хирургическое отделение

10. Шахриев Арсен, 1981 год рождения, хирургическое отделение

11. Магомедова Хабидат, 1964 год рождения, хирургическое отделение

12. Рамазанов Сажид, 80 лет, реанимация, крайне тяжелое состояние

13. Амирова Узу, 1955 год рождения на амбулаторное лечение

В Главном МЧС России по региону сообщили, что ДТП произошло в результате опрокидывание пассажирской «Газели» на автодороге «Гурбуки — Курма» на 13 километре.