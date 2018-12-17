Сирия: РФ за сутки зафиксировала 12 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

Дамаск, 17 декабря. Российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — почти 30. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Сообщается, что российская сторона зафиксировала 12 случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 28 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 7, Хама — 10, Идлиб — 11», — следует из документа военного ведомства.

По имеющимся данным, в течение прошедших суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.