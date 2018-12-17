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Капитан «Химок» Моня объяснил, почему не вернется в сборную России

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Капитан «Химок» Моня объяснил, почему не вернется в сборную России

Москва, 17 декабря. Капитан подмосковных «Химок» Сергей Моня рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России в преддверии чемпионата мира — 2019.

По словам 35-летнего Мони, в распоряжении тренера национальной команды Сергея Базаревича имеется много сильных игроков на позиции третьего номера.

«Я провел много матчей в составе национальной команды и отдал ей все, что мог», — отметил баскетболист.

При этом Моня заверил, что точно не вернется в ряды национальной команды, поскольку для него «это перевернутая страница», пишут «Известия».

Комментируя дебют новоиспеченного россиянина Джоэля Боломбоя в сборной России, форвард «Химок» отметил его хорошую игру с командой Чехии. Однако, по словам Мони, сейчас слишком рано делать какие-то глобальные выводы.

«Поэтому давайте вернемся к этому разговору [о Боломбое] в мае следующего года», — резюмировал капитан подмосковного клуба

Автор: Андрей Крылов
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