На шведской секретной подводной базе поймали шпионов, но не из России, а из НАТО. Колонка Владимира Тулина

По сообщению болгарского информационного агентства «Блиц» на самой большой и самой секретной базе ВМФ Швеции на острове Муске были обнаружены двое аквалангистов. Когда охрана базы увидела их, они попытались скрыться. По ним был открыт предупредительный огонь, и только после этого аквалангисты сдались. Расследованием этого происшествия занялась Säkerhetspolisen (Säpo) — полиция безопасности Швеции.

Эта организация может гордиться тем, что создала в скандинавской стране новую народную традицию, подобную корриде в Испании и фестивалю тюльпанов в Голландии. В Швеции — это охота раньше на советские, а теперь на российские подводные лодки. Время от времени Säpo объявляет, что в шведских территориальных водах страны обнаружена русская подлодка, и ее поиск, на который тратятся миллионы шведских крон, становится в королевстве новостью номер один.

При этом, если на вопрос «откуда информация о подводной лодке?» следует неубедительный ответ в виде ее малоразборчивой фотографии или «показаний свидетеля», то на вопрос «откуда известно, что эта лодка из России?» ответа нет вообще. Или следует встречный вопрос: «А откуда же еще?».

Через некоторое время поиски субмарины прекращаются — ее, разумеется, не находят, как не находят и виновных в потраченных государственных средствах.

С тем же успехом Säpo ищет русских шпионов не только под водой, но и на земле. Еще 16 марта 2017 года руководитель службы Андерс Торнберг объявил, что «Россия — главная разведывательная угроза Швеции». Он сообщил, что его служба расследует дела шведских граждан, передававших секретную и стратегическую информацию о шведской политике, экономике, технологии, науке и обороне. С тех пор прошло более полутора лет, но не появилось ни арестованных русских агентов, ни возбужденных уголовных дел о шпионаже.

И вдруг удача: наконец-то пойманы шпионы, да еще на одном из самых секретных объектов страны — на базе ВМС, которая расположена под горой Солид на острове Муске. Строительство этой базы началось в 1950 году и продолжалось 19 лет. Было удалено 1,5 миллиона кубометров камня, общая длина туннелей в горе составила 20 километров, был прорыт трехкилометровый подземный коридор, соединяющий остров с материком. На базе расположены четыре дока высотой 40 метров и длиной от 125 до 350 метров, которые герметичны, могут осушаться и предназначены для ремонта кораблей и подводных лодок. База рассчитана на гарнизон в 1000 человек. Входы на базу закрыты дверями, каждая из которых весит 45 тонн и может выдержать давление 200 тонн/кв. м.

На ее строительство ушли огромные средства: в три раза больше, чем предполагалось сначала. Увеличивалась мощность ядерного оружия — увеличивались и размеры базы. Зато она может принять все корабли ВМФ Швеции, кроме крейсеров, и выдержать ядерный удар. Правда, почему-то никто не задался вопросом: кому будет нужен шведский флот после ядерной войны и что ждет после нее шведских моряков, кроме медленной смерти от радиации?

База функционировала до 2004 года, когда часть ее помещений была сдана в аренду гражданским фирмам, а гарнизон значительно сокращен. Тем не менее интерес к базе со стороны военных не ослабевает. После того, как в 2014 году Швеция и Финляндия подписали договор с НАТО, по которому Альянс получил право использовать военную инфраструктуру этих стран, базу в Муске посетили представители командования США.

Поэтому информация о поимке шпионов на базе и вызвала интерес в СМИ. Однако вскоре Säpo была разочарована: проникшие на базу аквалангисты, чьи имена не разглашаются, оказались гражданами Бельгии и Великобритании. Они заявили, что проникновение на подводные базы является их хобби, и подтвердили это фотографиями на своих страницах в социальных сетях. После этого интерес у шведских СМИ к инциденту сразу испарился, хотя Säpo продолжает расследование — вдруг все-таки удастся найти «русский след».

Бельгия и Великобритания вместе с другими странами ЕС приняли декларацию с требованием к России освободить задержанных украинских военных моряков, а вот освобождения своих собственных граждан от Швеции не требуют. Скандинавское королевство тоже ни в чем не обвиняет эти две страны, не требует, например, от мирового сообщества наказания для них за шпионаж и защиты для себя.

А теперь представьте, что было бы, если бы аквалангисты были гражданами России. Никакие фото в Интернете их бы не спасли — наоборот, это свидетельствовало бы о том, что они якобы «профессиональные шпионы». Этот случай долгое время был бы в центре внимания мировых СМИ, и мы изо дня в день слышали бы возмущение тем, что Россия «шпионит» и даже, возможно, «готовит диверсию» против миролюбивой и нейтральной Швеции.