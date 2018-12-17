Флагман ВМСУ стал анекдотом: в РФ высмеяли демонтаж ракеты с украинского катера

С ракетного катера ВМС Украины «Прилуки» (бортовой номер Р153) демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит». Примечательно, что это единственное судно подобного рода, находящееся на вооружении Украины.

Фотографии корабля без контейнеров опубликовал «Украинский военный портал».

Український катер «Прилуки» тимчасово втратив статус «ракетний» - з нього були демонтовані пускові контейнери для застарілих та відсутніх в Україні ПКР «Терміт»



Тепер чекаємо на встановлення відповідних для вітчизняних ракет «Нептун»?



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Ранее СМИ писали о том, что если техническое состояние катера будет удовлетворительным, то на него установят пусковые контейнеры для противокорабельных ракет «Нептун», однако они отсутствуют. Примечательно, что сами ракеты, которые были созданы на основе конструкции советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, до сих пор не прошли испытаний.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что украинский флот находится в очень плохом состоянии, а новые модели, выпускаемые Киевом, непригодны для серьезных учений и боевых действий.

«Вооружение ВМС Украины плачевное. Даже сами украинские специалисты признают, что в стране нет серьезного флота, есть некие огрызки советского. Потихоньку оборонные предприятия [президента Украины Петра] Порошенко делают катера, но они выдерживают лишь противопульную защиту, они довольно слабые, но это все так называемый каботажный флот. Даже флагманский фрегат «Сагайдачный» после 2014 года уже стал анекдотом, поскольку он старенький и сломан, а ремонт требует больших затрат», — рассказал эксперт.

По мнению собеседника ФАН, Киев сам себя наказал, решив отказаться от военно-технического сотрудничества с Москвой, поскольку российские оборонные предприятия всегда славились современными технологиями.

«Украинцам пришлось снять эту ракету, потому что она стала для них опаснее, нежели для потенциального противника, так как она не прошла финишные российско-украинские испытания еще в то время, когда страны активно сотрудничали. Сейчас на Украине чуть ли не на коленке пытаются строить новые противокорабельные ракеты, но у них нет такой серьезной школы, как у России, потому как у нас она не переставала работать даже после распада СССР. Кое-что мы передавали украинцам, у Москвы и Киева еще теплились какие-то совместные проекты, но Порошенко разрушил все это, он стал похож на вдову, которая высекла саму себя», — разъяснил Баранец.

В связи с этим Украина вынуждена обращаться за помощью к США, однако Вашингтон отдает Киеву лишь «списанное старье, которое ему самому не нужно», добавил он.

«Разрыв сотрудничества с РФ в сфере вооружения нанес нокаутирующий удар по обороне Украины. Украинцы сейчас пыжатся и пытаются показать, что они что-то делают, но это не так — у них ничего не получится. Это технический каннибализм, поэтому Киев идет на поклон Западу, прося какое-то вооружение, хотя те же США делятся лишь старыми моделями, которые им самим не нужны, потому что они устарели», — резюмировал военный эксперт.

Ракетный катер «Прилуки» (проект 206МР «Вихрь») вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году, в 1996 году был передан Украине.