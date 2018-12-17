Ученые нашли новый способ избавления от страха

Москва, 17 декабря. Воображение может помочь человеку избавиться от страха, к такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо Боулдер.

С 50-х годов прошлого века использовался довольно стрессовый метод для избавления от страха — человека подвергали неоднократному воздействию того, что у него вызывает страх.

Ученые выяснили, что воображение может быть более эффективным инструментом для избавления от страха. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Для исследования ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. По мнению авторов, исследование продемонстрировало, что представление об угрозе может изменить ее восприятие. Однако, по словам ученых, необходимо продолжить исследование для поиска наилучших методов обеспечения универсальной эффективности воображения, сообщила Planet Today.