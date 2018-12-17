Сенат заказал очередной доклад о «российском вмешательстве» в выборы США

Вашингтон, 17 декабря. Оксфордский университет и аналитический центр Graphika подготовили отчет для Сената США, который якобы доказывает «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году.

Эксперты Проекта вычислительной пропаганды проанализировали несколько миллионов сообщений, видео- и аудиоматериалов самых популярных социальных и медиаплатформ, в том числе Facebook, Twitter и Google. В докладе сказано, что якобы все эти сообщения были направлены на поддержку Республиканской партии и Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на черновик доклада.

«Все сообщения были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа», — приводит текст доклада «Утро.ру».

Напомним, с 2017 года в США расследуется дело о так называемом «российском вмешательстве». Обвинения по данному делу предъявлены трем компаниям и 33 лицам. Из бюджета страны выделили более 25 млн долларов на проведение следственных действий, сообщает «ФедералПресс».