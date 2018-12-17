Появились фото и видео с места смертельного ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане

Махачкала, 17 декабря. Один человек погиб и еще 13 получили различные ранения в Дагестане в результате опрокидывания микроавтобуса в кювет. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в Карабудахкентском районе на 13-м километре трассы Гурбуки — Курма.

В автобусе на момент аварии находились вместе с водителем 14 человек. Транспортное средство, по предварительным данным, занесло на гололеде, в итоге оно вылетело с трассы и перевернулось.

Отмечается, что от полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка — Сайрана А.

На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.