Дамаск, 17 декабря. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) посетили бывший штаб организации «Белые каски» в сирийском городе Даръа. Подробности — в нашем материале.

Нашим корреспондентам удалось побеседовать с мужчиной по имени Хасан Фаррух Мохаммед, он является бывшим членом организации «Белые каски» в сирийском городе Даръа. В самом начале войны он и несколько его единомышленников создали небольшой отряд спасателей, который помогал мирному населению во время боевых действий: разгребали завалы и оказывали первую помощь. Со временем их заметили члены «Белых касок» и пригласили в организацию, предложив хорошее финансирование и форму с узнаваемой символикой.

«Мы начали работу в гражданской обороне 1 мая 2015 года, так как в городе не было никаких государственных структур. Не было ни машин скорой помощи, ни пожарных машин, вместо них были мы. Чуть позже, к нам присоединились несколько организаций, которые начали давать машины и помогать другими способами. Вначале было много обстрелов, много жертв. Мы стали собирать трупы, куски людей, ездить по школам и рассказывать детям, как опасны неразорвавшиеся снаряды, и что с ними нельзя играть. Мы очищали дороги бульдозерами и экскаваторами после артобстрелов тяжелой артиллерией, но мы никак не касались «Сирийской свободной армии». У нас были свои задачи, у них свои. Мы никак с ними не взаимодействовали», — говорит Хассан Моххамед.

По словам бывшего члена организации, во время войны руководство практически не вмешивалось в их работу, а даже щедро снабжало. На складе «Белых касок» в Даръа можно найти различное страховочное оборудование, пожарные шланги, носилки, огнетушители, медикаменты и гидравлические инструменты. Последние позволяли перекусывать арматуру разрушенных домов и спасать оказавшихся под завалами.

После того как согласившиеся на перемирие члены «Свободной сирийской армии» передали город правительственным войскам, именно отсутствие связей с террористическими и оппозиционными группировками, позволило Хасану и его людям остаться в городе.

«Нас финансировали Британия, Франция, несколько стран Европы. Канада. На шестом месяце нашей работы война закончилась и финансирование прекратилось. После этого мы не работаем. Но если мы увидим, что где-то пожар, мы заведём машину и поедем тушить», — сказал сириец.

Когда Даръа вернулась под управление правительства Сирии, экс-членам «Белых касок» больше нечего было делать. Они несколько раз предлагали свои услуги вновь сформированным городским службам, однако их помощь принимать не захотели.

«Сейчас между нами нет взаимодействия. Когда закончилась война, руководство организации предложило поработать за рубежом, в Канаде или Европе. Мы не захотели, сказали, что будем жить в своей стране, на своей земле. Мы будем служить нашим людям», — заключил Хассан Моххамед.

Напомним, что организация «Белые каски» стала печально известной после ряда фейковых и постановочных сюжетов. Российские власти неоднократно выводили участников «Белых касок» на чистую воду — они рассказывали, как финансируемая западными странами организация помогает врагам Сирии, прикрываясь гуманитарным статусом. По информации Минобороны России, именно «Белые каски» несут ответственность за провокацию в Восточной Гуте в апреле 2018 года. В августе появилась информация о том, что организация готовит новую провокацию — на этот раз в Идлибе.