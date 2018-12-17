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Армия Турции уничтожила семь членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

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Армия Турции уничтожила семь членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Анкара, 17 декабря. Турецкая армия уничтожила семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в результате авиационных ударов по их позициям на севере Ирака. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник заявлении министерства национальной обороны республики.

«В результате воздушной операции, проведенной 16 декабря в регионах Гара и Хакурк на севере Ирака, уничтожены семь членов террористической группировки РПК, которые готовили нападение на турецкие военные объекты», — говорится в документе военного ведомства.

Вооруженные силы Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК, расположенным в Северном Ираке. Турецкие власти считают РПК террористической группировкой и одной из главных угроз национальной безопасности.

Автор: Андрей Крылов
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