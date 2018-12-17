Около 82 тысяч российских военных обеспечили жильем за пять лет

Москва, 17 декабря. Число военнослужащих, которые нуждались в жилье, существенно сократилось, заявил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Представитель оборонного ведомства напомнил, что в 2013 году в России было 82 тысячи военнослужащих, которые не были обеспечены жильем. В течение пяти лет из них остался только 0,1%, то есть 96 человек.

По словам Иванова, в этом году перед ведомством стояла задача обеспечить квартирами 30 тысяч человек, но жилье получили на 5,5 тысячи больше военнослужащих.

«В этом году ввели в эксплуатацию почти 40 жилых домов по программе обеспечения служебным жильем», — рассказал замминистра обороны в интервью «Коммерсанту».

Кроме того, Иванов сообщил, что большое количество служебных квартир было во владении у тех людей, которые уже утратили связь с вооруженными силами. В этом году через суд высвободили более 7 тысяч квартир, добавил он.