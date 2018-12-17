США мечтают о новых колониях: Болтон случайно раскрыл африканские планы Вашингтона

Россия и Китай пытаются «вытеснить» США из Африки, волнуются в Вашингтоне. Об этом с тревогой заявляет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его беспокоит объем инвестиций, которые вкладывают Москва и Пекин в африканский континент.

При этом американцы, как всегда, все переворачивают с ног на голову, отмечают политики и эксперты. Например, Болтон уверяет, что Россия и Китай якобы используют «хищнические практики», препятствующие экономическому росту в Африке, и «угрожают финансовой независимости африканских стран».

На самом деле все объясняется просто. Вот что говорит Болтон в докладе по поводу африканской стратегии США во время выступления в Фонде консервативного наследия в Вашингтоне:

«Россия и Китай блокируют возможности для американских инвестиций, препятствуя военным операциям США и представляя значительную угрозу для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов».

А ларчик просто открывался: США пытаются действовать по своему излюбленному принципу «разделяй и властвуй», считает член Совета Федерации Франц Клинцевич. По мнению сенатора, России нужно вспомнить опыт СССР — действовать более решительно в отстаивании своих национальных интересов и защищать наших союзников от любых посягательств, в том числе в Африке.

«Мы должны последовательно и решительно отстаивать наши национальные интересы в Африке, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, в советские времена мы всегда помогали и Африке, и странам Ближнего Востока. Американцы нас ругали тогда, ругают и сейчас за нашу настойчивость в продвижении наших национальных интересов, но я это могу расценивать исключительно как комплимент».

Сенатор напомнил, что во времена СССР наша страна вела более широкое сотрудничество с африканскими странами, и к этой практике пора возвращаться.

Экспансионистская политика США в Африке, сопровождаемая антироссийской риторикой, вызывает беспокойство у военного эксперта Андрея Кошкина.

Он напомнил фразу из доклада Болтона, который утверждал, что США пытаются «захватить» Африку не только для того, чтобы вывозить с континента добываемые ресурсы.

«Мы идем в Африку, чтобы инвестировать в человеческий капитал и человеческие ресурсы на континенте и, следовательно, иметь там большее влияние», — утверждал Болтон.

Это заявление — лукавство, считает Кошкин: на самом деле планы США ровно противоположные.

«Болтон случайно раскрыл истинные планы Вашингтона относительно Африки, — отметил эксперт в комментарии корреспонденту ФАН. — США мечтают о новых колониях и считают, что Африка для этого подходит».

Вашингтон рассчитывает выжать из африканского континента как можно больше ресурсов, попутно превратив его в свой военный плацдарм, в том числе для противостояния России и Китаю, подчеркнул собеседник ФАН.

«Американцы пытаются подкупить некоторые африканские страны оружием, технологиями, финансовыми вливаниями, — отмечает Кошкин. — Во многом это делается исключительно в противовес усилиям России на африканском континенте».

На самом деле именно США ведут хищническую практику на континенте подачками, которые можно сравнить со стеклянными бусами, расчищая себе дорогу, считает аналитик. Противостоять этим варварским попыткам позволит «наступление» России в Африке.