Комплексы «Панцирь-С1» уничтожили большое число беспилотников в Сирии

Москва, 17 декабря. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» ликвидировали огромное число беспилотных летательных аппаратов в Сирийской Арабской Республике, а также обеспечили прикрытие войск от атак дронов. Об этом заявил в понедельник журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по результатам поездки в САР.

«Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов военнослужащих и военной техники», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что группировка ПВО, сформированная в САР, контролировала ситуацию в небе почти над всей территорией страны.

По словам Борисова, после заступления на боевое дежурство всего лишь одного дивизиона ЗРС С-300В4 было зафиксировано существенное сокращение интенсивности полетов ВВС международной коалиции в северо-восточной части республики.

Кроме того, вице-премьер отметил, что интенсивность боевых действий Воздушно-космических сил РФ достигала до 100 вылетов в течение 24 часов.

Напомним, на прошлой неделе Борисов в Дамаске провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом, а 14 декабря принял участие в заседании российско-сирийской межправительственной комиссии.