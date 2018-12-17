В РФ предложили выплачивать алименты неработающему родителю

Москва, 17 декабря. Бывшего супруга или супругу могут обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего мужа и жены, с кем остались жить дети. Такое обращение поступило в Минтруд России. Автором инициативы стала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Волынец отметила, что часто тот, кто из супругов остается с ребенком, не может выйти на работу из-за ряда причин, в том числе из-за возраста чада. По ее мнению, сумма алиментов на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с которым после развода остались дети, должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.

Глава Национального родительского комитета считает, что подобная мера позволит защитить интересы детей, которые остались жить с неработающим родителем.

«Прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребенок/дети», — говорится в ее обращении.

Общественница пояснила, что алименты должны выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Однако плательщик алиментов может перестать платить, если получатель устроиться или выйдет на работу, сообщил RT.