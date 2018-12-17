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В РФ предложили выплачивать алименты неработающему родителю

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В РФ предложили выплачивать алименты неработающему родителю

Москва, 17 декабря. Бывшего супруга или супругу могут обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего мужа и жены, с кем остались жить дети. Такое обращение поступило в Минтруд России. Автором инициативы стала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Волынец отметила, что часто тот, кто из супругов остается с ребенком, не может выйти на работу из-за ряда причин, в том числе из-за возраста чада. По ее мнению, сумма алиментов на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с которым после развода остались дети, должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.

Глава Национального родительского комитета считает, что подобная мера позволит защитить интересы детей, которые остались жить с неработающим родителем.

«Прошу рассмотреть необходимость выплаты алиментов не только на детей, но и на неработающего бывшего супруга/супругу, с которым после развода проживает ребенок/дети», — говорится в ее обращении.

Общественница пояснила, что алименты должны выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Однако плательщик алиментов может перестать платить, если получатель устроиться или выйдет на работу, сообщил RT.

Автор: Данила Копп
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