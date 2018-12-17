Слуга народа, сибирский вариант: «выбранный в Интернете» герой пришел в реальную жизнь Хакасии

На прошлой неделе молодой, избранный в ноябре глава Республики Хакасия Валентин Коновалов дважды «взорвал» медиаповестку: сначала — социальные сети, где разошлась его фотография, сделанная в эконом-классе во время полета в Москву. Второй — когда по его поводу прошелся журналист Михаил Леонтьев: в радиоэфире он заявил, что Коновалов — «юрист местной коммунистической газетки» и «маленький совсем по возрасту», а потом просто оскорбил его, назвав «дебилом».

Валентин Коновалов свой ставший уже знаменитым полет в столицу совершил для участия в праздновании 25-летия Конституции РФ в Кремле. Я там был и могу подтвердить: да, он молодой. Искренний. Да, еще смущается, волнуется, — но интерес у коллег уже вызывает.

Возраст — дело наживное; насчет «маленького» — тема спорная: у 31-летнего Коновалова уже трое детей, а теперь он отвечает еще и за более чем полмиллиона жителей Хакасии.

Редкий случай — случайно столкнулись в коридорах власти и поговорили. На бегу. К беседе не готовился ни он, ни я… Однако вот оно — эксклюзивное экспресс-интервью нового главы Хакасии для Федерального агентства новостей.

Езжу на Toyota Camry — оказалась самой скромной машиной в гараже администрации

— Валентин Олегович, начну с вашей поездки в Москву. Это же вообще ваш первый визит в Москву в официальном статусе?

— Как руководителя региона — да.

— Вы, отправляясь сюда, успели прославиться, буквально «взорвать» социальные сети селфи из эконом-класса. Пять часов в пути… Вы хоть раз в жизни летали в бизнес-классе?

— Нет.

— То есть себе, в общем-то, не изменяете?

— Нет.

— Послушайте, но у вас же там аппарат целый, — чиновники бегают, снуют, стараются понравиться и услужить шефу. Они же должны были вам предложить максимальные удобства — и «вообще», и «для первого выезда»?

— Честно сказать — они же понимают, какой у меня настрой. Я перед тем, как заказывать билеты, оформлять свою командировку, у руководителя соответствующего отдела спросил: «Эконом же?» «Конечно, эконом», — был его ответ.

— Как это знакомо! Вы смотрели украинский сериал «Слуга народа» с Зеленским?

— Нет пока. О чем он?

— Ну, времени теперь уже не будет у вас. Тема там такая: простой учитель истории случайно выиграл выборы и стал президентом Украины. Вот там все примерно такое же, как у вас: он пересаживается на простую машину, пытается ездить на общественном транспорте, переезжает в простенький кабинет и так далее. И все свое окружение пытается перевоспитать.

Вопрос, соответственно, такой: что еще пришлось изменить вашему аппарату после появления нового руководителя? Мебель заменили? Для всех введен режим личной скромности?

— До абсурда мы, конечно, не доводим: если что уже было приобретено, то тем, понятно, мы и пользуемся, не выбрасываем. Но я — да, пересел на более скромную машину, я сейчас езжу на Toyota Camry — просто потому, что это самое скромное из того, что у нас в гараже было.

— Забавно. Так-то губернатору что было положено? Какой-то джип? «Крузак»?

— Да, Land Cruiser, Lexus, они были, они и есть. То есть мы сейчас как раз прорабатываем — насколько выгодно будет их продавать в принципе. Конечно, основные сейчас у меня вопросы кадровые, структура оптимизируется. Все лишние расходы будем резать.

Не ставил себе задачу разогнать все старые кадры

— Давайте тогда немного о кадрах. Знаю, что первым замом вы пригласили единоросса. Местного. Но как, в целом, складываются у вас отношения с элитами? Боятся? Игнорируют? Или, быть может, ждут, что через полгода Коновалов «сломается» — молодой, мол, неопытный…

— Сложно сказать, как у них там внутри, какие настроения. Но, конечно, «в открытом режиме» они более чем доброжелательны, многие даже хотят вернуться.

— То есть очереди стоят, так сказать, в приемную? Идут люди валом со словами «вот я, готов трудиться, возьмите»?

— Мы в рамках нашего кадрового конкурса в правительство Хакасии приняли на рассмотрение около 2,5 тысяч анкет. Еженедельно по три-четыре собрания конкурсной комиссии проводим.

— Да ну? Как, через Интернет объявили?

— На сайте правительства, в официальных соцсетях разместили. Точно не по знакомству!

Понятно, что из поданных анкет многие не соответствуют критериям, которые предъявляются к государственным гражданским служащим, поэтому некоторые отсеиваются на уровне анкет из-за стажа, уровня образования. Однако в целом человек 200 есть примерно — тех, кто подходит.

— Значит, «старых» выгонять будете, получается?

— Смотрите, я не ставил задачу всех выгнать и назначить полностью какие-то «новые лица». В принципе, мы сейчас комиссионно подходим именно по критериям профессиональности людей, к политической их ориентации не привязываемся. Ну и, конечно, по тем кандидатурам, которые наиболее вероятны для назначений, я делаю запросы в правоохранительные органы.

— Раз уж я уже цитировал один сериал, вспомню и другой, абсолютно культовый — английский «Да, господин министр». Там показана работа аппарата, бюрократии — то есть ты можешь отдавать любые команды, самые благие, но «опытные чиновники» способны все заболтать… Сталкивались с этим уже?

— Ну... саботируют, некоторые прецеденты, конечно, дают такое ощущение.

Вот, смотрите, у нас есть реальные проблемы в городе Черногорске — в 20-градусный мороз там люди мерзнут в квартирах, школа замерзала. Мы еще 7 декабря проводили совещание, приглашали главу этого населенного пункта, указывали, что надо срочно принять меры. А она их, получается, вовремя так и не приняла. И, конечно, вот такое противодействие, наверное, будет, но тут и другая проблема: мы не можем выгнать весь аппарат, это невозможно.

— Вот здесь и есть тонкость такая, когда они начинают понимать, что вы ничего им не можете сделать. Тогда и начинается настоящая «итальянская забастовка».

— Да, все так и есть. Может быть такое. Пока мы, конечно, с таким откровенным саботажем еще не сталкивались. Поживем — увидим. Работы будет много. Для всех.

Первое место на выборах было для коммунистов шоком

— Я понимаю, что у вас это все спрашивали, но — были ли вы готовы к победе, когда шли на эти выборы? Вот в первом туре было понимание вообще, что будете делать, когда выиграете?

— Честно скажу, внутренние сомнения были даже на момент выдвижения меня партией. То есть там вообще речь шла о том, стану ли я кандидатом. У нас ведь и выдвижение проходило необычным образом — было интернет-голосование.

— Серьезно, интернет-голосование? В масштабах региона?

— Да.

— То есть мог кто угодно проголосовать? Мы сейчас с вами договоримся до того, что по заданию Виктора Зимина (бывшего главы республики. — Прим. ФАН) некие специально обученные люди могли сознательно выбрать самого молодого, неопытного кандидата от КПРФ. Вместо маститого и опытного политика накидали голосов, чтобы кандидатом коммунистов стал молодой журналист, «слабенький»…

— Смотрите: ситуация такая, что у нас предыдущая власть зачистила практически все политическое поле. То есть те кандидатуры, которые элиты могли рассматривать серьезно в качестве альтернативы действующему главе, были сразу удалены — их просто не пустили, причем не пустили даже на это интернет-голосование.

В итоге я выиграл, партия меня выдвинула и, честно говоря, в принципе для нас, для партийного актива, это неожиданностью такой дикой не было. Второй тур тоже не был неожиданностью. Но то, что я занял первое место, конечно, было для нас, в общем-то, шоком.

Приняли в наследство бюджет с 68% госдолга

— На вас сейчас, конечно, вся страна смотрит. Есть ли у вас какой-то не секретный проект, который можно обнародовать прямо сейчас? Некий пилотный проект для Хакасии, который всех поразит.

— Скажу так: идеи есть, но озвучивать не могу. Пока.

— Хорошо. У Джона Кеннеди была хорошая шутка: «Когда мы победили на выборах президента США, для нас самым главным открытием стало то, что дела в стране на самом деле были именно так плохи, как мы об этом говорили во время избирательной кампании». Знакомо?

— Есть, и правда, в этой шутке доля истины. Все так — и тяжелое финансовое положение региона, в том числе. Госдолг, например. Предыдущая администрация оставила нам бюджет с 68% госдолга.

— Что делать будете?

— Обратились в Счетную палату России с просьбой этот бюджет проверить. Ждем ответа и реакции.

— Что бы вам хотелось в финале нашего экспресс-разговора адресовать, рассказать, заявить своим друзьям или недругам?

— Я надеюсь, что у меня получится все. И те надежды, которые вкладывали люди, когда голосовали за мою кандидатуру, я оправдаю. Да и в целом я буду делать все, что от меня зависит. Ну а что получится по итогам, мы увидим — а вы расскажете. Как вы понимаете, внимание федеральных СМИ — очень бдительное — Хакасии обеспечено.