МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение в Крыму

Севастополь, 17 декабря. Штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в понедельник. Экстренное уведомление опубликовано на сайте Главного управления МЧС по Крыму.

«В ближайшие два-три часа и до конца дня 17 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20–25 метров в секунду», — следует из сообщения ведомства.

В понедельник утром в Крыму пасмурная погода, местами осадки. Столбики термометров покажут примерно один градус выше ноля, добавили в региональном МЧС.