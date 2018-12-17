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МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение в Крыму

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МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение в Крыму

Севастополь, 17 декабря. Штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в понедельник. Экстренное уведомление опубликовано на сайте Главного управления МЧС по Крыму.

«В ближайшие два-три часа и до конца дня 17 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20–25 метров в секунду», — следует из сообщения ведомства.

В понедельник утром в Крыму пасмурная погода, местами осадки. Столбики термометров покажут примерно один градус выше ноля, добавили в региональном МЧС.

Автор: Андрей Крылов
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