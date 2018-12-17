«Комплексы диких людей»: в ГД ответили США, не желающим просить помощи у РФ в Арктике

США отказались от учений в Арктическом регионе из-за нежелания обращаться за помощью к Российской Федерации.

Как пишет издание Business Insider, на вооружении Вашингтона находятся два ледокола, но только один из них относится к тяжелому типу, который можно отправить в Арктику и Антарктику. Это судно Polar Star («Полярная звезда»), которому более 40 лет, и его срок эксплуатации подходит к концу.

Экс-командующий береговой охраны США Пол Цукунфт выступил против, когда Совет национальной безопасности планировал отправить ледокол через Северный морской путь для участия в учениях.

«Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений… тогда нам пришлось бы обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место», — сказал он.

По информации издания, США испытывают серьезные проблемы в Арктике из-за нехватки современных ледоколов, в то время как Россия показывает успехи в регионе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление бывшего командующего американской береговой охраны Федеральному агентству новостей, подчеркнул: это «неоспоримый факт, что Россия превосходит другие страны мира по ледокольному флоту».

Кроме того, депутат добавил, что развитие вооружения зависит от первоначальных целей государств, так как Москва настроена на современное освоение Арктики и Антарктики, Вашингтон же хочет силовым путем установить там свое господство.

«У американцев больше авианесущих крейсеров, у России — ледоколов, это говорит о том, кто какие цели перед собой ставит. Мы страна северная, поэтому мы развиваем ледокольный флот, чтобы освоить арктический регион, а США ведут себя как страна-агрессор, поэтому они заинтересованы в модернизации наступательного вооружения, например, авианосцев», — разъяснил парламентарий.

Рассуждая о нежелании американских властей в случае чего попросить помощи у российской стороны, Шерин заметил, что Вашингтон «считает страну великой державой, которая якобы не может показывать свою слабость».

«То, что Соединенные Штаты не желают обращаться за помощью к РФ, показывает, что они будто испытывают определенный комплекс диких людей. Америка считает себя «великой нацией», которая не может ни у кого просить помощи. Это их дело. А то, что только у России такой современный ледокольный флот, — это факт», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, ранее американский обозреватель Рафаэль Бернал заявил, что после того, как президент Дональд Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, о планах по увеличению присутствия США в Арктике можно забыть.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за решение проблем Арктики с опорой на ценности конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.