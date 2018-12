Чубайс как символ ограбления страны. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель-историк и лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков оценил в своей колонке результаты одной из наиболее известных рыночных реформ в России — реорганизации российской энергосистемы, которая была осуществлена одним из наиболее одиозных российских политиков и бизнесменов новейшего времени.

Народ невозможно обманывать долго. Есть какая-то общая народная память, есть некий народный смысл. И народ дает свою оценку. Отмечает для себя и для последующих поколений политическую фигуру, событие или действие. Красит в черную или белую краску. Оттенки — не для народа. Народ запоминает политика либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус».

А если у него «минус на плюс» — то такая фигура уходит из народной памяти. И через несколько десятилетий от этого общественного деятеля в памяти не останется ничего, разве что одна фраза. Пример тому — Дмитрий Шепилов, деятель хрущевско-брежневской эпохи. От него в народной памяти осталась только одна фраза: «...и примкнувший к ним Шепилов». К кому он примкнул, чем это закончилось, — уже мало кто знает, а еще через 50 лет и эта фраза исчезнет и будет жить товарищ Шепилов исключительно в памяти словарей и справочников.

С Иосифом Сталиным ситуация диаметрально противоположная: народ Сталина помнит и уважает. Тот самый народ, что прошел при нем через коллективизацию, индустриализацию, чистки, прошел через страшные поражения 1941 года, прошел через пол-Европы до Берлина. Народ простил Сталину свою боль и потери, сохранив уважение перед сталинской твердостью, сталинским нестяжательством и величием СССР сталинской эпохи.

В отношении Анатолия Борисовича Чубайса народ уже давно все для себя решил. Чубайс при жизни успел стать символом жульнической и грабительской приватизации народного имущества и он останется таким символом навсегда. Пожалуй, нет столь непопулярной фигуры в России, как Чубайс. Лидер антирейтинга, чемпион антипатий. И вот на минувшей неделе фамилия Чубайса запестрела в новостных лентах: «Почему общество не понимает Анатолия Чубайса». В топе «Яндекса»: «Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам».

Что же случилось?

Вот что заявил Чубайс — и новостная лента взвилась от «любви» к этому персонажу. Позиция Чубайса понятна — ее часто озвучивают олигархи, либералы, деятели 90-х годов чубайсовского разлива — народ, мол, не тот в России. Неблагодарный. Не понимал, не понимает и вряд ли поймет то благо, которое совершили с ним Чубайс и приспешники.

А меня вот какой вопрос заинтересовал — а почему Чубайс вдруг решил заговорить от лица крупного бизнеса? С чего это он решил выступить как морализатор, вызвав резкий приступ раздражения, направленного на «крупных предпринимателей», у миллионов россиян? Ведь очевидно, что после слов Анатолия Борисовича народ тех людей, для кого «другого слова даже не придумали», возненавидит еще больше — тут зависимость прямая, линейная.

Как-то раз Иосифа Бродского спросили: как он относится к колхозам — за или против? «А как к колхозам относится Евтушенко?» — спросил поэт. «Он против», — ответили Бродскому. «Ну, раз Евтушенко против колхозов, значит, я за», — решительно ответил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе.

С Чубайсом именно так — раз он кого-то защищает — значит мы против этого и против тех, кого защищает Чубайс.

Биографию Анатолия Борисовича найти несложно. В 1977 году он окончил ЛИЭИ им. Пальмиро Тольятти. В 1977–1982 годах здесь же работал инженером, ассистентом, с 1982 года по 1990 год — доцент.

ЛИЭИ — это Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти. Мне тоже довелось учиться в этом вузе, я закончил его в 1991 году. Чубайса в нем не видел и не слышал ни разу — свою преподавательскую деятельность он вел в другом здании.

Накануне крушения СССР Чубайс начал свою чиновничью карьеру — в 1990 году Анатолий Борисович стал заместителем председателя исполкома Ленсовета, в 1990–1991 годах — первым заместителем председателя исполкома. С июля 1991 года он главный экономический советник мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Всего через несколько месяцев Чубайс делает большой прыжок в Москву, в кресло министра — с ноября 1991 года он председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом (ГКИ). Так он становится главным «приватизатором» Российской Федерации — в 1992 году начинается та самая печально знаменитая программа, в ходе которой каждый россиянин, по словам Чубайса, должен был «получить за ваучер две «Волги». За пять лет было выдано 150 млн приватизационных чеков — но ни одной истории с получением «Волг» нигде и никогда не наблюдалось.

Сам Чубайс высказывался о прошедшей приватизации так, что лучше и не скажешь.

Почему надо было проводить «сырую и недоработанную» приватизацию в такой спешке, почему безошибочная модель должна была остаться только моделью, Чубайс в тот раз не сказал. Позже сказал — мы, мол, занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма.

Да и не надо — народ все понял и без слов. Вон рядом, в Китае, никакой приватизации не было, — а потому и достоинства совсем иные. У чубайсовской приватизации только одно достоинство — она состоялась, а у китайской модели — рост экономики и веса Китая как ведущей мировой державы, которая от своей истории не отказалась.

Но вернемся к биографии господина Чубайса. С 1993 года он начал еще и карьеру политика — стал депутатом Думы. После этого всю свою жизнь Чубайс будет либо просто чиновником, либо чиновником от политики.

Должности, которые он занимает, — всегда ключевые, основополагающие. Именно он курировал на выборах 1996 года финансирование избирательной компании Бориса Ельцина. После победы Анатолий Борисович возглавил Администрацию президента. Еще через год, в 1997 году, Анатолий Чубайс назначен министром финансов Российской Федерации. В 1998 году он возглавит РАО «ЕЭС России» и начнет «реформировать» единую энергетическую систему страны. Результаты этой реформы каждый из нас может видеть в платежках за электричество. Весьма примечательно, что сам Чубайс, выступив на страницах либеральной газеты, привел аргументы в пользу своих действий все в том же поразительном стиле «учение Ленина правильно, ибо оно верно».

Это неожиданно — мы думали, что целью реформ обычно является снижение затрат и цен, рост выработки электроэнергии. Нет, оказывается, «рывок является целью». Инвестиционный. При таких действиях и такой фразеологии у народа и складывается впечатление, что «рывок» обычно совершается в Лондон, и обычно после воровства государственных средств под видом «реформ».

И что дала ваша «реформа»? «Монополия это плохо» — нас всегда этому учат «рыночники» вроде Чубайса. Может, цены упали после уничтожения монополии?

Вот тебе, бабушка, и Чубайсов день! Оказывается, после рыночных реформ цена электричества удвоилась за десять лет! Ничего себе! Тот факт, что потребительские цены растут вслед за ростом цен на электроэнергию, что именно электричество и бензин являются драйверами роста стоимости всего на свете на территории России, Чубайс видеть не желает.

А мы скажем: благодаря «реформе» Чубайса цены на все и вся в России растут постоянно — и конца и края этому не видно.

Вот этот метод всегда поражает: берут данные какой-то западной конторы и пытаются убедить наш народ, что он живет хорошо. Не понимает, глупый, какое счастье Чубайс ему принес. Нет, народ все понимает, — потому и ненавидит Чубайса как никого другого.

Этот последний пункт вообще поражает. «Нет катастрофических последствий» — значит, реформа успешная. Вот это логика. А положительные-то сдвиги есть? Нет. Зачем тогда было делать «реформу»?

Отвечу зачем — чтобы передать мощности по созданию электроэнергии в руки западных компаний.

И Запад Чубайсу благодарен.

«Анатолий Чубайс имеет право голосовать от имени около 35% акций РАО, принадлежащих иностранным компаниям. Акции эти существуют в виде американских депозитарных расписок (ADR). Номинальным держателем ADR является The Bank of New York. А согласно договору между РАО «ЕЭС России» и Bank of New York право голосовать от имени владельцев ADR принадлежит единолично председателю РАО. Совокупный объем контролируемых средств — 3,25 млрд долларов», — по информации газеты «Коммерсант».