Ученые узнали, как построить машину времени

Москва, 17 декабря. Машину времени, которая может переместить человека в прошлое, можно построить при помощи двух голых сингулярностей, заявили ученые. Об этом сообщило издание Science Alert.

Общая теория относительности допускает, что при специфических условиях существуют замкнутые времениподобные кривые, которые предотвращают нарушение принципа причинности. Так, природа допускает возникновение парадоксов из-за путешествий во времени.

Существование экзотической материи с отрицательной массой не доказано, поэтому наличие таких временных петель в нашей Вселенной маловероятно.

В своем исследовании физики Массачусетского университета продемонстрировали, что в некоторых случая временные петли могут образовываться и без экзотической материи. Для этого необходимо расположить параллельно друг другу два сверхдлинных стержня, в центре которых находится сингулярность.

Сингулярности находится в центре черных дыр, однако они должны быть закрыты горизонтом событий. При правильных условиях между стержнями возникает замкнутая времениподобная кривая.